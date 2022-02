Berrettini-Alcaraz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Matteo Berrettini sfiderà Carlos Alcaraz per la terza occasione in carriera, nel contesto dei quarti di finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. L’azzurro ha sconfitto Thiago Monteiro in tre set, mentre lo spagnolo ha superato Federico Delbonis senza lasciarsi alcun parziale alle spalle; dopo Vienna e Melbourne, un altro capitolo della giovane rivalità tra due dei migliori tennisti del circuito maschile. Il prodigioso Alcaraz potrebbe creare più di qualche grattacapo all’azzurro, sebbene, qualora la resa al servizio di Berrettini fosse adeguata rispetto alle aspettative, ad aver timore dovrebbe essere proprio l’iberico. Sfida aperta a ogni risultato e proprio per questo da non perdere. L’incontro tra i due giocatori in questione si svolgerà oggi, sabato 19 ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Matteosfiderà Carlosper la terza occasione in carriera, nel contesto dei quarti di finale dell’Atp 500 di Rio de. L’azzurro ha sconfitto Thiago Monteiro in tre set, mentre lo spagnolo ha superato Federico Delbonis senza lasciarsi alcun parziale alle spalle; dopo Vienna e Melbourne, un altro capitolo della giovane rivalità tra due dei migliori tennisti del circuito maschile. Il prodigiosopotrebbe creare più di qualche grattacapo all’azzurro, sebbene, qualora la resa al servizio difosse adeguata rispetto alle aspettative, ad aver timore dovrebbe essere proprio l’iberico. Sfida aperta a ogni risultato e proprio per questo da non perdere. L’incontro tra i due giocatori in questione si svolgerà, sabato 19 ...

