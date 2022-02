Berlusconi di nuovo allo stadio a Monza con bacio a Marta Fascina | ma tre giorni fa non è comparso al processo per “motivi di salute”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Come già il 12 febbraio per il match contro la Spal, Silvioè tornato in tribuna all’U-Power Stadium diper assistere all’incontro di serie B tra la squadra di casa, di cui è proprietario, e il Pisa. In tribuna d’onore accanto a lui il fratello Paolo – presidente del club – l’ad Adriano Galliani, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino. Ma soprattutto la compagna, la 32enne deputata: un video ha immortalato il presidente del Consiglio intento a baciarla dopo il gol del vantaggio monzese (il risultato finale è stato di 1-2 per gli ospiti). That moment. #@nonleggerlo pic.twitter.com/VGIYbBgbbq — Davide Montesanto (@DavMon76) February 19, 2022 Appena pochifa, però, il ...

Come sabato scorso, anche oggi Silvioè stato in tribuna all' U - Power Stadium per assistere al match del campionato di serie B tra la squadra di casa, di cui è proprietario, e il Pisa. ...A spiegarlo è il ministro Gelmini che poi ricorda di come, superata la pandemia, ilobiettivo ... La scelta del presidentedi sostenere il premier Draghi e un governo di unità nazionale ...Silvio Berlusconi è andato allo stadio per godersi la super sfida del campionato di Serie B tra il suo Monza ed il lanciato Pisa. Con lui c'era la sua fidanzata. Alla fine al Monza non è andata bene, ...Monza-Pisa 1-2 Per il secondo sabato consecutivo Silvio Berlusconi è in tribuna per seguire il suo ... Non basta, perché al 58’ l’incornata di Pettinari trascina di nuovo avanti la Ternana, che ...