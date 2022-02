Bergamo capitale del taleggio | produce il 50% con 4 364 055 chili

(Di sabato 19 febbraio 2022). Il ConsorzioDop pubblica i dati del 2021 che dimostrano i segnali di ripresa e l’ottimo export per il formaggio che la terra bergamasca è regina.è la prima prima provincia produttrice con il 50% del totale pari a 4.364.055. I segnali di ripartenza ci sono: complessivamente positivo il bilancio dell’anno 2021, in crescita rispetto al 2020 nonostante gli strascichi della pandemia, i lockdown e le restrizioni che, come da previsioni, hanno impattato ancora sulla produzione. Buono il dato dell’export che si avvicina ai livelli pre-pandemici del 2019. La produzione annuale si è assestata intorno agli 86.800 quintali (circa 83.700 nel 2020) pari a circa 4.340.000 forme di formaggio (4.200.000 nel 2020), per un giro d’affari di oltre 48.865.000 Euro (46.865.000 nel 2020) ed un fatturato di ...

"Una sorpresa - ha detto in apertura la vicesindaca Laura Castelletti - , che fa parte delle proposte accolte dal Comune per il 2023, l'anno in cui Brescia, con Bergamo, sarà Capitale della Cultura". Iniziano a Bergamo i lavori per la riqualificazione di Piazza Dante e Largo Gavazzeni, entrambi in conclusione in primavera, giusto in tempo per l'anno in cui la città diverrà, insieme a Brescia, Capitale Italiana della cultura. A Bergamo, incastonata fra la Pianura Padana e le Alpi Orobie, per rendere omaggio a una città che è stata simbolo della lotta alla pandemia e che nel 2023 sarà Capitale Italiana della Cultura.