Belen racconta Teo Mammucari e la fine del rapporto con Antonino Spinalbese

(Di sabato 19 febbraio 2022) I due conduttori della nuova stagione de Le Iene si sonoti in un'intervista.ha parlato di Teoe per la prima volta ha anche dato alcuni dettagli sulladella relazione con

Advertising

VanityFairIt : La showgirl si racconta single dopo l'addio ad Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì: «Avrei vol… - fanpage : Per la prima volta dalla rottura Belen Rodriguez racconta la fine della storia con Antonino Spinalbese - infoitcultura : Belen Rodriguez su Emma Marrone racconta: 'Non ho mai litigato sul serio con lei' -

Ultime Notizie dalla rete : Belen racconta

La vincitrice di Amici e di Sanremole emozioni vissute durante la settimana del Festival dove ha partecipato con il brano 'Ogni volta è così'. Ospite in studio ancheRodriguez . La ..."Io e Stefano De Martino? Qualcosa in evoluzione"/ "Antonino? È finita perché?"Rodriguez sia Verissimo La nuova puntata domenicale di Verissimo prevista per il 20 febbraio 2022,...Dopo Belen è stato il turno dell’ex velina Melissa Satta ... La Ferrari ha ammesso che è stato così anche per lei, raccontando che Enzo Tortora la fermò proprio perché attratto dal suo fisico. La ...I due conduttori della nuova stagione de Le Iene si sono raccontati in un'intervista. Belen ha parlato di Teo Mammucari e per la prima volta ha anche dato alcuni dettagli sulla fine della relazione ...