Basket | la Reyer Venezia sbanca Napoli nel recupero della 19a giornata di Serie A nonostante un grande McDuffie

Advertising

ortyzapple : @Albe_1964 tu che sei basket fan, mi sono ricordata che anni fa è venuto a pranzo un giocatore americano della reye… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Napoli Basket, Sacripanti: “Contro Venezia ci aspetta una partita durissima” - claudioruss : La Gevi #Napoli Basket presenta il suo nuovo play Luca #Vitali e pensa al match di domani contro la Reyer Venezia.… - antonellaa262 : Torna in campo la Gevi Napoli Basket che, nel recupero della diciannovesima giornata di serie A, affronta l’ Umana… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GEVI NAPOLI BASKET - Verso il match con Umana Reyer Venezia, Sacripanti: 'Il nostro pubblico sarà fondamentale' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Reyer

L' UmanaVenezia torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. I lagunari hanno espugnato il ...- 81 nella sfida valida per la diciannovesima giornata della Serie A1 2021/2022 diL'orario e le indicazioni per vedere in diretta GeVi Napoli- UmanaVenezia , valida come recupero della 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di. Per i padroni di casa, la vittoria contro Trieste ha interrotto una striscia di cinque ...Coach Walter De Raffaele in conferenza stampa al PalaBarbuto ha commentato così il successo dell’Umana Reyer a Napoli: “È stata la partita che ci aspettavamo, dura e fisica. Credo che alla fine dei ...Alla GeVi non riesce la super rimonta nell'ultimo quarto e la Reyer può tornare al successo grazie all'ottima prestazione di Watt che chiude con una doppia doppia NAPOLI - Dopo lo stop per Covid torna ...