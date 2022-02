Basket femminile, Eurolega: Schio paga un primo quarto da incubo, ko con il Fenerbahce (Di sabato 19 febbraio 2022) Perde la Famila Schio la sfida in terra turca contro il Fenerbahce e a pesare è un primo quarto da incubo, con le padrone di casa dominatrici del parquet e un parziale di 28-2 decisivo. Rimonta Schio, passa avanti, ma poi finiscono le forze e il Fener la chiude. Avvio da incubo per Schio, che alla prima azione offensiva delle turche subisce canestro e fa fallo, con le padrone di casa che si portano sul 5-0. Arriva la marcatura di Sandrine Gruda, ma è una parentesi, perché il Fenerbahce ritorna a spingere. Non riesce a limitare gli attacchi di casa Schio, mentre in attacco sbaglia ogni occasione. Il divario lievita in maniera folle e al primo stop il punteggio segna un incredibile 28-2 per il ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Perde la Familala sfida in terra turca contro ile a pesare è unda, con le padrone di casa dominatrici del parquet e un parziale di 28-2 decisivo. Rimonta, passa avanti, ma poi finiscono le forze e il Fener la chiude. Avvio daper, che alla prima azione offensiva delle turche subisce canestro e fa fallo, con le padrone di casa che si portano sul 5-0. Arriva la marcatura di Sandrine Gruda, ma è una parentesi, perché ilritorna a spingere. Non riesce a limitare gli attacchi di casa, mentre in attacco sbaglia ogni occasione. Il divario lievita in maniera folle e alstop il punteggio segna un incredibile 28-2 per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile: la Roby Profumi ospita il Basket Samoggia Impegno casalingo, domenica alle 17, per la Roby Profumi che ospiterà, per la seconda giornata di andata della seconda fase del campionato di serie B femminile la Scuola Basket Samoggia. Le modenesi hanno chiuso la prima fase con tre vittorie e sette sconfitte ma nella prima giornata della seconda fase hanno espugnato il parquet di [?]...

