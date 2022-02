Basket, Coppa Italia 2021-2022: Tortona non smette di sognare, elimina la Virtus Bologna e va in finale (Di sabato 19 febbraio 2022) Sarà Milano-Tortona la finale di Coppa Italia 2021-2022 e 17 anni dopo una neopromossa arriva all’atto finale del torneo. Piemontesi che a Pesaro disputano un match praticamente perfetto contro la favoritissima Virtus Bologna e alla fine di 40 minuti possono festeggiare un’impresa unica. Avvio del match sotto il segno da un lato di Sanders, con tre triple, e dall’altra di Belinelli, che risponde al giocatore di Tortona e piemontesi che fin dall’inizio impongono il loro ritmo. Un parziale di 11-0 per Tortona dà il primo colpo al match, con la squadra di Scariolo che limita i danni negli ultimi minuti del primo quarto che si chiude 24-18 per la Bertram. Prova Teodosic a riportare sotto la ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Sarà Milano-ladie 17 anni dopo una neopromossa arriva all’attodel torneo. Piemontesi che a Pesaro disputano un match praticamente perfetto contro la favoritissimae alla fine di 40 minuti possono festeggiare un’impresa unica. Avvio del match sotto il segno da un lato di Sanders, con tre triple, e dall’altra di Belinelli, che risponde al giocatore die piemontesi che fin dall’inizio impongono il loro ritmo. Un parziale di 11-0 perdà il primo colpo al match, con la squadra di Scariolo che limita i danni negli ultimi minuti del primo quarto che si chiude 24-18 per la Bertram. Prova Teodosic a riportare sotto la ...

