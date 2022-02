Basket, Coppa Italia 2021-2022: Milano torna in finale battendo una Brescia mai doma (Di sabato 19 febbraio 2022) È l’Olimpia Milano la prima finalista della Coppa Italia di Basket. I meneghini battono la Germani Brescia per 69-63 al termine di una battaglia lunga 40?, con la squadra di coach Magro che ha provato a rimanere in partita fino all’ultimo, salvo poi cedere le armi di fronte alla classe dei campioni a disposizione di Ettore Messina. L’Armani Exchange conquista la seconda finale consecutiva, in attesa di conoscere chi dovrà affrontare nella finale di domani tra Tortona e Virtus Bologna. Miglior realizzatore dei meneghini Sergio Rodriguez con 22 punti, insieme ad un ottimo Gigi Datome (12 punti) e Devon Hall (12 punti anche lui). Sfiora la doppia doppia Kyle Hines con 9 punti e 12 rimbalzi. Alla Leonessa non sono bastati i 19 punti di un mai domo Amedeo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) È l’Olimpiala prima finalista delladi. I meneghini battono la Germaniper 69-63 al termine di una battaglia lunga 40?, con la squadra di coach Magro che ha provato a rimanere in partita fino all’ultimo, salvo poi cedere le armi di fronte alla classe dei campioni a disposizione di Ettore Messina. L’Armani Exchange conquista la secondaconsecutiva, in attesa di conoscere chi dovrà affrontare nelladini tra Tortona e Virtus Bologna. Miglior realizzatore dei meneghini Sergio Rodriguez con 22 punti, insieme ad un ottimo Gigi Datome (12 punti) e Devon Hall (12 punti anche lui). Sfiora la doppia doppia Kyle Hines con 9 punti e 12 rimbalzi. Alla Leonessa non sono bastati i 19 punti di un mai domo Amedeo ...

