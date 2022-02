Bari | pitbull ferisce gravemente una bambina L' episodio è avvenuto al quartiere San Paolo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una bimbina di 5 anni è stata feritaal viso da un cane di razzaalSandi. L’agenzia Ansa riche la piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale rionale e successivamente al Policlinico, dov’è ricoverata in prognosi riservata. Sull’indagano gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri alla ricerca del proprietario del bull terrier. L’animale è stato ritrovato e catturato sulla strada che collega Modugno al principale scalo aeroportuale della Puglia e verrà ricoverato in un’apposita struttura per accertamenti. L'articolouna

Advertising

Telebari : Bimba azzannata da pitbull al San Paolo: lo stesso cane aveva ferito un ciclista - #Bari #Notizie -… - Marilenapas : RT @direpuntoit: #Bari, bimba azzannata alla testa da un cane: è in prognosi riservata. - Marilenapas : RT @direpuntoit: #Bari, rintracciato il cane che ha azzannato la bimba di cinque anni: avrebbe aggredito anche un ciclista. - drubald : RT @Corriere: Bambina di 5 anni azzannata da un pitbull: è grave - elaisafrenk : Cani 'impegnativi' in mano a cretini e -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pitbull

Due bambine aggredite dain poche ore a. La prima ieri sera avecchia, per fortuna senza gravi conseguenze. La seconda questa mattina per strada al San Paolo. In quest'ultimo caso si tratta di una bimba di ...Una bimbina di 5 anni è stata ferita gravemente al viso da un cane di razzaal quartiere San Paolo di. L'agenzia Ansa riferisce che la piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale rionale e successivamente al Policlinico, dov'è ricoverata in ...Una bimbina di 5 anni è stata ferita gravemente al viso da un cane di razza Pitbull al quartiere San Paolo di Bari. L’agenzia Ansa riferisce che la piccola è stata trasportata al pronto soccorso ...E’ successo stamattina a Bari, più precisamente nel rione San Paolo. La bimba di 5 anni era in strada con la mamma quando un pitbull l’ha azzannata al volto. Sembrerebbe che la bimba sia stata prima ...