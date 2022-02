Barcellona, Laporta ha una strategia per convincere Haaland (Di sabato 19 febbraio 2022) Laporta a marzo sta organizzando un incontro con la società Barcellona per cercare di convincere Haaland a vestire blaugrana nella prossima stagione Laporta sta organizzando un incontro a marzo per poter convincere Haaland a scegliere Barcellona come prossima step di crescita per la sua carriera. Il presidente blaugrana, secondo quanto riportato da Sport, sa che può giocarsi le sue carte nonostante ci siano anche altri top club sull’attaccante norvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022)a marzo sta organizzando un incontro con la societàper cercare dia vestire blaugrana nella prossima stagionesta organizzando un incontro a marzo per potera sceglierecome prossima step di crescita per la sua carriera. Il presidente blaugrana, secondo quanto riportato da Sport, sa che può giocarsi le sue carte nonostante ci siano anche altri top club sull’attaccante norvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La strategia del #Barcellona per convincere #Haaland ?? - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Barcellona , #Laporta prepara un vertice per convincere #Haaland ??La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercat… - LeBombeDiVlad : ???? #Barcellona , #Laporta prepara un vertice per convincere #Haaland ??La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad… - Marco09083222 : @filippo1176 @CarloRo79403302 @PeppeMur84 Filippo è un Barcellona dimesso ci vogliono 3/4 anni per tornare ai livel… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#Napoli, il #Barcellona fa spese in Italia: 40 milioni per #Koulibaly -