(Di sabato 19 febbraio 2022) Polemiche negli Usa intorno alla nomina delvicesegretario aggiunto al Dipartimento dell’Energia dell’amministrazione di Joe. Sam, 34enne con un master in ingegneria nucleare al Mit che si occuperà smaltimento di combustibili e rifiuti, è infatti una persona gender fluid, che ama presentarsi in pubblico (e in ufficio) cone tacchi a spillo. Lui si definisce «non binario» e si riferisce a se stesso con i pronomi «they/them» dai tempi dell’università, quando è diventato anche un attivista Lgbt. A suscitare particolare scalpore, però, più che l’orientamento sessuale di, sembrano essere state le sue abitudini private, condivise pubblicamente con interviste e foto social. L’attivismo Lgbt di Sam«In questo ruolo farò ciò ...

SecolodItalia1 : Baffi e tacco 12: chi è Sam Brinton, il “drag queen” nuovo responsabile di Biden per le scorie nucleari… -

Ultime Notizie dalla rete : Baffi tacco

Il Secolo d'Italia

Via i pon pon, via gli stivali con il, via l'assioma che le vuole semplicemente orpelli ...stagione appena partita su Netflix diventa anch'essa protagonista delle serie (roba da leccarsi i, ...Via i pon pon, via gli stivali con il, via l'assioma che le vuole semplicemente orpelli ...stagione appena partita su Netflix diventa anch'essa protagonista delle serie (roba da leccarsi i, ...