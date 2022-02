Azione | Calenda | ' noi terzi rispetto a centrosinistra e centrodestra'

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Per noi oggi è importante aprire la fasepartito. Oggiè partito radicato con 1100 amministratori locali, 30 sindaci e noi riteniamo che nella prossima legislatura vadano portati gli amministratori in Parlamento". Così Carloin conferenza stampa al congresso di. "Il nostro orizzonte è un orizzonte terzoperché sono alleanze imprigionate" da populismo e sovranismo "e infatti si sfasceranno dopo le elezioni".

Prima di salire sul palco dell'Eur per il primo congresso di Azione ha ribadito i paletti del suo partito per le alleanze future: " Il M5S ha inquinato la politica italiana. Dicendo che uno vale uno...Oggi Azione è partito radicato con 1100 amministratori locali, 30 sindaci e noi riteniamo che nella prossima legislatura vadano portati gli amministratori in Parlamento". Così Carlo Calenda in ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Molto bene l'apertura di Enrico Letta a Carlo Calenda. L'allargamento ai riformisti deve essere ampio, il rapporto con le forze liberal democratiche è la condizione per ...