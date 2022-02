Avellino-Fidelis Andria | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 19 febbraio 2022) La ventottesima giornata riparte, col Girone C diC già in campo oggi.è la classica partita con due squadre in lotta per obiettivi completamente diversi. L’, quarto a 45 punti, deve vincere e sperare in un passo falso di Catanzaro e Virtus Francavilla, mentre la, penultima a 20 punti, cerca punti per uscire dalla zona playout. Allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi” le squadre si giocheranno i 3 punti, con calcio d’inizio previsto per le 17.30. Il momento delle due squadre L’viene dalla cocente sconfitta contro la Virtus Francavilla e, precisamente, dalle sconfitte contro le dirette concorrenti affrontate nelle ultime 3 giornate. Sia Catanzaro che Virtus Francavilla hanno superato ...

Advertising

ottopagine : Avellino - Fidelis Andria, le probabili formazioni #Avellino - dbaso89 : RT @sportavellino: Avellino-Fidelis Andria, le probabili formazioni: i dubbi e le scelte del nuovo tecnico biancoverde - - sportavellino : Avellino-Fidelis Andria, le probabili formazioni: i dubbi e le scelte del nuovo tecnico biancoverde -… - news24_city : Avellino – Fidelis Andria: trasferta vietata ai tifosi biancoazzurri - sportavellino : Avellino-Fidelis Andria, ecco come e dove vedere il match - -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Fidelis

...30 con Catania Virtus Francavilla, Paganese Monterosi, Palermo Turris, Picerno Juve Stabia e Taranto Catanzaro; alle ore 17:30 vivremo invece Acr Messina Potenza,Andria, Bari ...Si gioca oggi per il campionato di calcio di serie C girone C. Fra le partite in programmaAndria, Bari - Citta di Campobasso, Catania - Virtus Francavilla Fontana, Monopoli - Foggia e Taranto - Catanzaro.Allo stadio "Partenio-Lombardi" c'è l'esordio in panchina per Carmine Gautieri nel match che mette di fronte Avellino e Fidelis Andria, incontro valido per la ventottesima giornata del girone C.La ventottesima giornata riparte, col Girone C di Serie C già in campo oggi. Avellino-Fidelis Andria è la classica partita con due squadre in lotta per obiettivi completamente diversi. L’Avellino, ...