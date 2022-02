(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, per lae lanell’, l’incidente che ha determinato il capovolgimento di una Suzuki. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 19 febbraio sulla strada provinciale 153, via San Marco, nel Comune di Campagna. Sul posto sono giunti quasi subito ideldel distaccamento di Eboli, anche con unagru. “L’era. All’interno abbiamo notato le due donne: ladi 61 anni e ladi 40”, raccontano. “Abbiamo quindi provveduto a divaricare le lamiere per poter estrarre le due malcapitate e passarle alle cure del 118 al fine del relativo trasporto all’di ...

Advertising

anteprima24 : ** Auto capovolta, madre e figlia liberate dai Vigili del Fuoco: corsa in ospedale (FOTO) **… - _mrbyte : ++ nuove frontiere del disagio ++ #Palermo, anziana parcheggia l'auto ma la ritrova capovolta: 'Gesto vandalico sen… - autocostruttore : Palermo, anziana parcheggia l'auto ma la ritrova capovolta: 'Gesto vandalico senza motivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Auto capovolta

LA NAZIONE

Brutto incidente a Campagna, stamattina: per cause da accertare, un'si è ribaltata sulla ... All'arrivo, i caschi rossi hanno constatato che un fuoristrada, Suzuky Gimny eracon due donne ...Brutto incidente a Campagna , stamattina: per cause da accertare, un'si è ribaltata sulla strada provinciale di vis San Marco. A bordo, due persone. I soccorsi Sul ... Suzuky Gimny era...Una giovane donna di 34 anni si trovava a bordo della sua utilitaria quando, per cause ancora da chiarire è andata a sbattere contro un marciapiede; l'impatto ha fatto capovolgere l'auto su se stessa, ...Paura ieri sera lungo l'A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano dove, intorno alle 20:00 circa, un'auto è uscita fuori dalla carreggiata, capovolgend ...