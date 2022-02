Atp 500 Acapulco 2022: il montepremi e il prize money (Di sabato 19 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Acapulco 2022, in programma sul cemento indoor messicano. L’evento proporrà la partecipazione di tennisti dall’elevato valore, tra i quali spiccano Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal, quest’ultimo campione agli Australian Open e recordman di successi Slam all time. Da non dimenticare la presenza di ben due azzurri in tabellone principale, ossia Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, i quali possono usufruire al meglio delle condizioni di gioco in quel di Acapulco. Il prize money complessivo dell’evento messicano corrisponde a 1 milione e 482mila 67 euro, dei quali 276mila e 522 euro andranno ad alimentare le casse del vincitore, con annessi 500 punti a impreziosire il ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 500 di, in programma sul cemento indoor messicano. L’evento proporrà la partecipazione di tennisti dall’elevato valore, tra i quali spiccano Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal, quest’ultimo campione agli Australian Open e recordman di successi Slam all time. Da non dimenticare la presenza di ben due azzurri in tabellone principale, ossia Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, i quali possono usufruire al meglio delle condizioni di gioco in quel di. Ilcomplessivo dell’evento messicano corrisponde a 1 milione e 482mila 67 euro, dei quali 276mila e 522 euro andranno ad alimentare le casse del vincitore, con annessi 500 punti a impreziosire il ...

