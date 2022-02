Atletica | World Indoor Tour | Duplantis vola a 6 05 | gli americani non spaventano Jacobs | 2 record italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) A Birmingham (Gran Bretagna) è andata in scena una tappa del2022 dileggera. L’Italia gioisce per inazionali firmato da Gaia Sabbatini sui 1000 metri e da Ossama Meslek sui 1500 metri. Luminosa Bogliolo è invece stata squalificata per falsa partenza sui 60 metri ostacoli. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – La copertina viene presa dal volo imperiale di Armand, che supera 6.05 metri al terzo tentativo e firma il primato mondiale stagionale. Lo svedese è poi andato a caccia del già suodel mondo e per l’ennesima volta ha tentato 6.19 metri, non riuscendo però a superare l’asticella. Alle sue spalle il brasiliano Thiago Braz (5.81) e il belga Ben Broeders (5.71). 60 METRI (MASCHILE) – Gli statunitensi non mettono paura a ...