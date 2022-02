Atletica, Meslek firma record italiano indoor nei 1500 a Birmingham (Di domenica 20 febbraio 2022) Non solo Sabbatini. Al Muller indoor Grand Prix c’è spazio anche per il record di Ossama Meslek (Atl. Vicentina), che firma il nuovo record italiano dei 1.500 indoor. Il precedente primato resisteva da venticinque anni, grazie a Giuseppe D’Urso a Genova nel 1997 (3:37.5 manuale), con il cronometro sul tempo di 3:37.29. Sesta piazza per Meslek nella gara vinta dal keniano quarto a Tokyo Abel Kipsang (3:34.57) davanti allo spagnolo Adel Mechaal (3:35.30). Un progresso, quello odierno, che vale un miglioramento di quasi tre secondi rispetto al 3:40.04 di due settimane fa a Miramas e si aggiunge al 7:44.45 centrato sabato scorso a Metz nei 3000 metri, terza prestazione italiana di sempre. “È stata una sorpresa, fino a ieri sera non ero neanche nelle ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Non solo Sabbatini. Al MullerGrand Prix c’è spazio anche per ildi Ossama(Atl. Vicentina), cheil nuovodei 1.500. Il precedente primato resisteva da venticinque anni, grazie a Giuseppe D’Urso a Genova nel 1997 (3:37.5 manuale), con il cronometro sul tempo di 3:37.29. Sesta piazza pernella gara vinta dal keniano quarto a Tokyo Abel Kipsang (3:34.57) davanti allo spagnolo Adel Mechaal (3:35.30). Un progresso, quello odierno, che vale un miglioramento di quasi tre secondi rispetto al 3:40.04 di due settimane fa a Miramas e si aggiunge al 7:44.45 centrato sabato scorso a Metz nei 3000 metri, terza prestazione italiana di sempre. “È stata una sorpresa, fino a ieri sera non ero neanche nelle ...

