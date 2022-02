Atletica, l’Italia vince la 4×100 alle Olimpiadi. Nuova classifica dopo la squalifica della Gran Bretagna, cambiano le medaglie (Di sabato 19 febbraio 2022) l’Italia ricorderà per sempre i quattro memorabili moschettieri di Tokyo 2020: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu. I quattro azzurri capaci di vincere la 4×100 ai Giochi, gli indimenticabili Campioni Olimpici che hanno realizzato una delle imprese più Grandi della storia dello sport italiano. Il lancio di Patta, la falcata imperiale di Jacobs (pochi giorni prima capace di conquistare la medaglia d’oro sui 100 metri), la pennellata in curva di Desalu, l’affondo conclusivo di Tortu con il sorpasso per un centesimo sulla Gran Bretagna. Il brianzolo si era inventato una magia fuori da ogni logica, interpretando una frazione finale semplicemente antologica. La rimonta epocale di Filippo Tortu su Nethaneel Mitchell-Blake è rimasta nella mente di ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)ricorderà per sempre i quattro memorabili moschettieri di Tokyo 2020: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu. I quattro azzurri capaci dire laai Giochi, gli indimenticabili Campioni Olimpici che hanno realizzato una delle imprese piùdistoria dello sport italiano. Il lancio di Patta, la falcata imperiale di Jacobs (pochi giorni prima capace di conquistare la medaglia d’oro sui 100 metri), la pennellata in curva di Desalu, l’affondo conclusivo di Tortu con il sorpasso per un centesimo sulla. Il brianzolo si era inventato una magia fuori da ogni logica, interpretando una frazione finale semplicemente antologica. La rimonta epocale di Filippo Tortu su Nethaneel Mitchell-Blake è rimasta nella mente di ...

