Atalanta | ufficiale la cessione al proprietario dei Boston Celtics | i Percassi mantengono le loro cariche

L'Atalanta ha un nuovo proprietario. La famiglia Percassi ha infatti ceduto il 55% delle sue quote ad un fondo di investimento americano, capitanati da Stephen Pagliuca, co proprietario dei Boston Celtics. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito. "PARTNERSHIP TRA IL GRUPPO Percassi E UN GRUPPO DI INVESTITORI PER UN CO-INVESTIMENTO NELL'Atalanta ANTONIO Percassi PRESIDENTE E LUCA Percassi AMMINISTRATORE DELEGATO, STEPHEN PAGLIUCA CO-CHAIRMAN Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ("Atalanta" o il "Club") annuncia la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing ...

