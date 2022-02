Atalanta, ora è ufficiale: gli americani entrano in società, Stephen Pagliuca viene nominato Co-chairman (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo le tante voci circolate ieri, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club l’Atalanta ha annunciato la sottoscrizione dell’accordo di partnership tra la famiglia Percassi e Stephen Pagliuca, capitano di un gruppo di investitori americani che hanno acquisito il 55% de «la Dea Srl», la sub-holding che detiene circa l’86% del capitale sociale del club bergamasco. Per ora, a quanto s’apprende, i Percassi restano i principali azionisti del club. Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire i ruoli di Presidente e Amministratore delegato. Stephen Pagliuca viene nominato Co-chairman. Il comunicato: PARTNERSHIP TRA IL GRUPPO PERCASSI E UN GRUPPO DI INVESTITORI PER UN CO-INVESTIMENTO ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo le tante voci circolate ieri, con un comunicato pubblicato sul sitodel club l’ha annunciato la sottoscrizione dell’accordo di partnership tra la famiglia Percassi e, capitano di un gruppo di investitoriche hanno acquisito il 55% de «la Dea Srl», la sub-holding che detiene circa l’86% del capitale sociale del club bergamasco. Per ora, a quanto s’apprende, i Percassi restano i principali azionisti del club. Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire i ruoli di Presidente e Amministratore delegato.Co-. Il comunicato: PARTNERSHIP TRA IL GRUPPO PERCASSI E UN GRUPPO DI INVESTITORI PER UN CO-INVESTIMENTO ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - Fimon_ : A #Bergamo in tanti scandalizzati perché #Percassi ha ceduto la quota di maggioranza dell'#Atalanta pur mantenendo… - ilgiovanemassi : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CEDUTO IL 55% DELLA SOCIETÀ A BAIN CAPITAL La famiglia Percassi mantiene il 45% delle quote #SkySport #Ata… - napolista : #Atalanta, ora è ufficiale: gli americani entrano in società, Stephen #Pagliuca viene nominato Co-chairman Il comu… - emipro74 : @Alex_Piace Ma che cazzo me ne frega di quello che fa l’Atalanta. Io non vedo l’ora che viene domani perché dobbiam… -