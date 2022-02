Atalanta, ora c’è la firma: arriva il socio Usa, Percassi e Pagliuca co-presidenti (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo l’anticipazione del Sole 24 Ore arriva la conferma ufficiale: un gruppo di investitori capeggiati da Stephen Pagliuca, presidente di Bain Capital e co-proprietario dei Boston Celtics, entra nel capitale del club con il 55% Leggi su ilsole24ore (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo l’anticipazione del Sole 24 Orela conferma ufficiale: un gruppo di investitori capeggiati da Stephen, presidente di Bain Capital e co-proprietario dei Boston Celtics, entra nel capitale del club con il 55%

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CEDUTO IL 55% DELLA SOCIETÀ A BAIN CAPITAL La famiglia Percassi mantiene il 45% delle quote #SkySport #Atalanta #Percassi - SerieASitdown : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CEDUTO IL 55% DELLA SOCIETÀ A BAIN CAPITAL La famiglia Percassi mantiene il 45% delle quote #SkySport #Ata… - tohadidas : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Anche l'#Atalanta diventa americana. I nuovi investitori che fanno capo a Steven #Pagliuca (sarà il co-cha… - XxviiEmma : ora ci basta solo l’atalanta che pareggia e anche questa giornata ci salviamo -