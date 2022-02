Atalanta italo - americana | a investitori Usa il 55% del club | ma la gestione resta ai Percassi

Advertising

La Gazzetta dello Sport

in orbita Usa: per entrare ancora più stabilmente nel futuro. Si spiega così, dopo una ... che sarebbe del 55%, ad un nucleo di imprenditori statunitensi, con una importante componente- ...L'asse tra i Percassi e Gianpiero Gasperini, che ha prodotto il modello, un modello ... ma siamo lì); la Fiorentina (con il vulcanico, eufemismo,- americano Rocco Commisso); il Genoa (...Atalanta in orbita Usa: per entrare ancora più stabilmente ... con una importante componente italo-americana. Cessione imminente: closing previsto entro la prossima settimana, non si può escludere che ...L'Atalanta è il club di calcio più innovativo degli ultimi ... ma siamo lì); la Fiorentina (con il vulcanico, eufemismo, italo-americano Rocco Commisso); il Genoa (appena passato da Enrico Preziosi ...