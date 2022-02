Atalanta, arrivano i dollari: è il nono club di serie A a diventare straniero, Percassi resta presidente (Di sabato 19 febbraio 2022) Accordo raggiunto tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori statunitensi capitanati da Stephen Pagliuca per la cessione del 55% delle quota dell’Atalanta. Lo hanno annunciato le parti in causa in una nota. I nerazzurri diventeranno così la nona squadra della serie A a passare nelle mani di un proprietario straniero. Addirittura l’ottava riconducibile a un patron nord-americano: con il club orobico ci sono infatti Milan, Roma, ma anche Genoa, Spezia, Venezia, Bologna e, infine, Fiorentina. L’Inter è invece di proprietà cinese. L’ottavo club di serie A con proprietà nord americana “Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (“Atalanta” o il “club”) – riporta il comunicato – annuncia la sottoscrizione di un accordo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Accordo raggiunto tra la famigliae un gruppo di investitori statunitensi capitanati da Stephen Pagliuca per la cessione del 55% delle quota dell’. Lo hanno annunciato le parti in causa in una nota. I nerazzurri diventeranno così la nona squadra dellaA a passare nelle mani di un proprietario. Addirittura l’ottava riconducibile a un patron nord-americano: con ilorobico ci sono infatti Milan, Roma, ma anche Genoa, Spezia, Venezia, Bologna e, infine, Fiorentina. L’Inter è invece di proprietà cinese. L’ottavodiA con proprietà nord americana “Bergamasca Calcio S.p.A. (“” o il “”) – riporta il comunicato – annuncia la sottoscrizione di un accordo di ...

Advertising

n_dimolfetta : #Calcio gli #avvocati del deal #Atalanta sono su @legal_community - angeli_ennio : @tizianaguidi1 @GBorzillo @Inter come mai in Italia arrivano solo aziende americane , vedasi Atalanta proprio in qu… - Max_883 : @jlrossini79 @emipro74 @Alex_Piace E non vedo perché quelli che arrivano a Bergamo invece devono essere dei filantr… - renato39215403 : Ci mancavano solo i soldi, e adesso arrivano. An ve caga adóss?? #Atalanta - Zeno45740934 : @GiovanniFanfan1 @FusiAle9 Infatti ho scritto teoricamente... E se arrivano a pari punti, prova a indovinare chi va… -