Ascolti 18 febbraio, quanto ha fatto la 2^ puntata de Il Cantante Mascherato (Di sabato 19 febbraio 2022) Parliamo di Ascolti. Ieri sera, venerdì 18 febbraio, su Rai1 Milly Carlucci è tornata con la seconda puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato che ha visto la doppia eliminazione di Aquila e Cavalluccio Marino. Canale 5, invece, ha proposto la nuova fiction con Vanessa Incontrada. Le maschere della Carlucci hanno registrato nella presentazione 3.974.000, 16,22% e nel programma un netto di 3.347.000 telespettatori, share 18,90%, share XXX. telespettatori. La fiction Fosca Innocenti, invece, ha fatto 3.523.000 telespettatori, 16,46% di share. Il Cantante Mascherato 3 Ascolti 1^ puntata: 3.502.000 telespettatori, 20% di share 2^ puntata: 3.347.000 telespettatori, 16,46% di share

