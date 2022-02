Arsenal-Brentford, le formazioni ufficiali: Lacazette titolare (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Arsenal continua la rincorsa al quarto posto per tornare in Champions League: occasione per i tre punti nella sfida odierna tra le mura amiche contro il Brentford (di seguito le formazioni ufficiali). I Gunners hanno ottenuto un successo nell’ultimo turno di campionato contro il Wolverhampton: 0-1 in trasferta grazie alla rete di Gabriel Magalhaes. I londinesi sono sesti in classifica con quattro punti di ritardo rispetto al Manchester United che occupa la quarta posizione. Hanno però giocato tre gare in meno e dunque potrebbero avere l’opportunità di sorpassare sia il West Ham (quinto) che i Red Devils. L’Arsenal è imbattuto nelle ultime 32 partite casalinghe di Premier League contro squadre neopromosse, dalla sconfitta per 1-0 contro il Newcastle nel novembre 2010. Il Brentford ha ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 19 febbraio 2022) L’continua la rincorsa al quarto posto per tornare in Champions League: occasione per i tre punti nella sfida odierna tra le mura amiche contro il(di seguito le). I Gunners hanno ottenuto un successo nell’ultimo turno di campionato contro il Wolverhampton: 0-1 in trasferta grazie alla rete di Gabriel Magalhaes. I londinesi sono sesti in classifica con quattro punti di ritardo rispetto al Manchester United che occupa la quarta posizione. Hanno però giocato tre gare in meno e dunque potrebbero avere l’opportunità di sorpassare sia il West Ham (quinto) che i Red Devils. L’è imbattuto nelle ultime 32 partite casalinghe di Premier League contro squadre neopromosse, dalla sconfitta per 1-0 contro il Newcastle nel novembre 2010. Ilha ...

Advertising

ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Brentford: c’è Cedric terzino nei Gunners, Frank fa esordire Dasilva e lanc… - ClockEndItalia : ???????? ????????: ??'?????????????????? | ?????????????? ?? ?????????????????? Si torna a giocare all'Emirates, Eunice permettendo, in quella che po… - ClockEndItalia : ??????: ??'?????????????????? | ?????????????? ?? ?????????????????? ??? La Conferenza Stampa ?? L'Avversario ?? Casa Arsenal ?? Il Duello Chiave… - Mingaball : RT @infobetting: Arsenal-Brentford (19 febbraio, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici - underoverbets : RT @infobetting: Arsenal-Brentford (19 febbraio, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici -