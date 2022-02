Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la Russia, la Cina. L’Argentina amplia gli orizzonti e stringe nuove alleanze, preoccupando gli Stati Uniti. Sullo sFondo, la difficile trattativa con il Fondo monetario internazionale sul debito ereditato dall’ex governo di orientamento neoliberista guidato da Mauricio Macri. Si muove tra fili sottili e delicati equilibri, il presidente peronista Alberto Fernández, che ha portato l’Argentina sulla via della Seta cinese, provando a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Mentre il Paese, fiaccato dalla pandemia, soffre la crisi: povertà sopra il 40% e inflazione al 50%. Domenica 6 febbraio, a Pechino, il presidente argentino Fernández ha ufficializzato con il suo omologo cinese Xi Jinping l’ingresso del Paese sudamericano nella Nuova Via della Seta, unendosi agli altri 140 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la Russia, la Cina. L’amplia gli orizzonti e stringe nuove alleanze, preoccupando gli Stati Uniti. Sullo s, la difficile trattativa con ilinternazionale sul debito ereditato dall’ex governo di orientamento neoliberista guidato da Mauricio Macri. Si muove tra fili sottili e delicati equilibri, il presidente peronista Alberto Fernández, che ha portato l’sulla via della Seta cinese, provando a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Mentre il Paese, fiaccato dalla pandemia, soffre la crisi: povertà sopra il 40% e inflazione al 50%. Domenica 6 febbraio, a, il presidente argentino Fernández ha ufficializzato con il suo omologo cinese Xi Jinping l’ingresso del Paese sudamericano nella Nuova Via della Seta, unendosi agli altri 140 ...

