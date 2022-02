Argentina | Aguero verso promozione nello staff di Scaloni

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sergiopotrebbe partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar , in programma dal 21 novembre al 18 dicembre . L'argentino, costretto a dare l'addio al calcio a dicembre per un'aritmia cardiaca, ...

Sergiopotrebbe partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar , in programma dal 21 novembre al 18 dicembre . L'argentino, costretto a dare l'addio al calcio a dicembre per un'aritmia cardiaca, potrebbe ...... Sergiopotrebbe comunque continuare a respirare l'odore del campo. L'ex nazionale argentino,... così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio, ndr) - ..."Ho parlato con il tecnico, mi ha chiamato, così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio argentina, ndr), ora torneremo a parlare di questa possibilità". Aguero sui ..."Ho parlato con Scaloni, mi ha chiamato, così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio argentina, ndr) - ha spiegato l'ex punta di Manchester City e Barcellona ...