Argentina, Aguero nello staff tecnico: “Ai Mondiali voglio esserci” (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo essere stato costretto al ritiro lo scorso dicembre per una aritmia cardiaca, Sergio Aguero ha infatti svelato che potrebbe essere presente ai Mondiali in Qatar come componente dello staff tecnico del ct Lionel Scaloni. “Ho parlato con Scaloni, mi ha chiamato, così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio Argentina, ndr) – ha spiegato il 33enne ai microfoni di Radio 10 – Stiamo pensando di incontrarci questa settimana. L’idea è di venire a vedere cosa si può fare e di entrare a far parte dello staff tecnico. voglio essere presenti ai Mondiali e se andrò, starò con i ragazzi, negli allenamenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo essere stato costretto al ritiro lo scorso dicembre per una aritmia cardiaca, Sergioha infatti svelato che potrebbe essere presente aiin Qatar come componente dellodel ct Lionel Scaloni. “Ho parlato con Scaloni, mi ha chiamato, così come ho sentito i ragazzi e Chiqui Tapia (il presidente della federcalcio, ndr) – ha spiegato il 33enne ai microfoni di Radio 10 – Stiamo pensando di incontrarci questa settimana. L’idea è di venire a vedere cosa si può fare e di entrare a far parte delloessere presenti aie se andrò, starò con i ragazzi, negli allenamenti”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Argentina, #Aguero nello staff tecnico: 'Ai Mondiali voglio esserci' - DilectisG : RT @napolista: L’annuncio di Aguero: «Sarò al Mondiale in Qatar nello staff tecnico della Nazionale argentina» A Radio 10: «Ho già parlato… - napolista : L’annuncio di Aguero: «Sarò al Mondiale in Qatar nello staff tecnico della Nazionale argentina» A Radio 10: «Ho gi… - serieAnews_com : ???? Le parole di #Aguero sui prossimi #Mondiali : ci sarà al seguito dell'#Argentina - corradone91 : Sergio #Aguero potrebbe far parte dello staff dell'#Argentina nel Mondiale di #Qatar2022. Il Kun, #Scaloni, #Samuel e #Aimar insieme ?? -