Archeologia | a Pompei fari puntati sull’erotismo nelle Domus

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il 14 aprile il Parco Archeologico diinaugurerà una mostra dedicata alla sensualità e all’erotismo rappresentato in molti affreschi e sculture presentipiù sontuose – ma anchemeno lussuose – dell’antica città di. Scene domestiche dipinte sulle pareti che richiamano ai miti greci rappresentano spesso donne e uomini giovani, nudi o seminudi, come Selene e ed Endimione o Arianna e Dioniso o Venere e Marte. Scene in cui il soggetto maschile guarda la dea addormentata o, viceversa, capita che sia la dea a guardare il pastore dormiente, oppure le due figure dell’Olimpo si uniscono in un abbraccio amoroso. “Il tema della sensualità è onnipresente – afferma il direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel – ma non è né scandaloso né banale. Abbiamo deciso ...