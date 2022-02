Apprezzamenti alla fidanzatina, 14enne ferito a Napoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoferito per degli Apprezzamenti fatti alla sua fidanzatina. Ci sarebbe questo dietro l’aggressione subita da un 14enne ieri sera a Napoli. Verso mezzanotte, in via Carducci, nel quartiere Chiaia, i Carabinieri, durante il servizio di controllo della movida, sono stati avvicinati dal ragazzino ferito che chiedeva aiuto, era in compagnia della sua fidanzatina. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, poco prima il 14enne sarebbe stato aggredito da un suo coetaneo nei giardinetti pubblici poco distanti. Il motivo dell’aggressione sembrerebbe essere riconducibile a delle avances fatte alla fidanzata della vittima. Il minore, affidato a sua madre, è stato visitato da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoper deglifattisua. Ci sarebbe questo dietro l’aggressione subita da unieri sera a. Verso mezzanotte, in via Carducci, nel quartiere Chiaia, i Carabinieri, durante il servizio di controllo della movida, sono stati avvicinati dal ragazzinoche chiedeva aiuto, era in compagnia della sua. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, poco prima ilsarebbe stato aggredito da un suo coetaneo nei giardinetti pubblici poco distanti. Il motivo dell’aggressione sembrerebbe essere riconducibile a delle avances fattefidanzata della vittima. Il minore, affidato a sua madre, è stato visitato da ...

