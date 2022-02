(Di sabato 19 febbraio 2022) Secondo quanto rivelato da Mundo Depurtivo, la Nike ha aperto un’dopo il casoin. In molti, infatti, si sono accorti che il calciatore spagnolo è entrato in campo nel secondo tempo con una maglietta senza il logo dell’azienda americana, così come lo stemma del club catalano. Barcelona,(Getty Images) L’ex Manchester City, arrivato in questa sessione di mercato per 55 milioni di euro, è anche andato in gol dal dischetto al 59? indossando la maglia in questione.

Advertising

Spazio_Napoli : Aperta indagine su Ferran Torres per Barcellona-Napoli: il motivo - ParliamoDiNews : Nike: indagine aperta sul caso Ferran Torres, ha giocato contro il Napoli con una maglia senza logo #nike #indagine… - ConteZero76 : @1958Aldo @erTwitto @spighissimo @Majden3 ...e infatti tanto tuonò che piovve. A Genova dovranno decidere se è norm… - news_rimini : Minacce contro Edda Negri Mussolini, aperta un'indagine a Rimini - Rimini - Cronaca - LiKytai8 : Sigfrido Ranucci, sesso e soldi a Report: 'La somma per avere il video hard? 15mila euro'. Guai enormi: aperta un'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Aperta indagine

La Repubblica

Sul caso è stataun'. Accusato di stupro da diverse ex top model e arrestato nel dicembre 2020 all'aeroporto di Parigi mentre stava per imbarcarsi su un volo per Dakar, il settantenne ...... euro 21,00) rappresenta uno degli libri recenti più innovativi in questo arduo campo d'. ... Per tacere dell'ostilità che l'islam riserva al sufismo, i cui riti e circoli sono ancor oggi ...Ferito, anche se in maniera lieve, anche il conducente a bordo del furgone. Aperta un'indagine sulla dinamica dell'incidente mortale Ancora da chiarire le cause dell'incidente mortale. Sul posto anche ...La procura di Parigi ha confermato la notizia del decesso e ha indicato che è stata aperta un'indagine sulle cause della morte. "Secondo i primi elementi a nostra disposizione, non è stata rilevata ...