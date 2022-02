(Di sabato 19 febbraio 2022) Il caro bollette colpisce tutti. Anche le famiglie dei politici. Ne sa qualcosa. Il marito e il primo sostenitore di Virginia: è infatti iscritto al Movimento 5 Stelle ancora prima della consorte. Oggi ha ricevuto ladel gas e non l’ha presa bene. Ha infatti invitato i pentastellati a sfiduciare il. Una richiesta argomentata in un post inferocito,ndo ladel gas delladell’ex sindaca di Roma. «Ildei migliori…784,59 euro di gas», ha scrittosulla sua bacheca Facebookndo i raffronti tra laappena ricevuta e quella del 2021. «Lo stesso periodo(foto 2) scorso anno con consumi leggermente più ...

Advertising

SecolodItalia1 : Andrea Severini contro il governo. Posta la bolletta di “casa Raggi” e chiede al M5s: “Staccate la spina”… - RaffyB_68 : RT @CarlaKaky: Prosegue la lotta #nogreenpass di Virginia Raggi, ormai più fuori che dentro il #M5Straccioni dell'impostore abusivo Conte;… - sevenseasmarina : RT @CarlaKaky: Prosegue la lotta #nogreenpass di Virginia Raggi, ormai più fuori che dentro il #M5Straccioni dell'impostore abusivo Conte;… - PaoloScorpio : RT @CarlaKaky: Prosegue la lotta #nogreenpass di Virginia Raggi, ormai più fuori che dentro il #M5Straccioni dell'impostore abusivo Conte;… - Giancar55944001 : RT @CarlaKaky: Prosegue la lotta #nogreenpass di Virginia Raggi, ormai più fuori che dentro il #M5Straccioni dell'impostore abusivo Conte;… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Severini

leggo.it

Sciopero della fame contro green pass e obbligo vaccinale contro il covid. A lanciarlo è, il marito dell'ex sindaco di Roma Virginia Raggi . 'Siamo costretti ad azioni simboliche dinanzi alla casa della democrazia a tutela dello Stato di Diritto'. Secondo quanto riporta ...'Abbiamo scritto a deputati, riscritto e ritelefonato ma siamo stati ignorati', dice, il consorte dell'ex sindaca di Roma, del M5s. Che nel frattempo è diventata un simbolo no vax Sullo stesso argomento: È ufficiale, Raggi è la paladina dei No vax: "Non vanno ...Sciopero della fame contro green pass e obbligo vaccinale contro il covid. A lanciarlo è Andrea Severini, il marito dell'ex sindaco di Roma Virginia Raggi. "Siamo costretti ad azioni simboliche ...Il marito di Virginia Raggi Andrea Severini lancia lo sciopero della fame contro green pass e obbligo vaccinale. "Siamo costretti ad azioni simboliche dinanzi alla casa della democrazia a tutela dello ...