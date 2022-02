Andrea Delogu rompe il silenzio sull’ex marito: “Ecco perché ci siamo lasciati” (Di sabato 19 febbraio 2022) Andrea Delogu rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Francesco Montanari: “Concentrata su me stessa” Andrea Delogu e Francesco Montanari sembravano una coppie inossidabile e solida e per questo l’anno scorso la loro separazione ha colpito e spiazzato tutti. La coppia ha sempre mantenuto l’assoluto riserbo sulla fine della loro relazione ma adesso la conduttrice attualmente al timone di Tonica ha rotto il silenzio concedendo una lunga intervista al magazine Gente, senza scendere nel dettaglio ha rivelato: “Non ero abituata a pensare solo a me, ho sempre avuto i miei, mio fratello e poi Francesco. In quest’ultimo anno ho cercato di capire chi sono da sola e perché non ho bisogno di nessuno.” Andrea ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022)ilsulla fine della sua relazione con Francesco Montanari: “Concentrata su me stessa”e Francesco Montanari sembravano una coppie inossidabile e solida e per questo l’anno scorso la loro separazione ha colpito e spiazzato tutti. La coppia ha sempre mantenuto l’assoluto riserbo sulla fine della loro relazione ma adesso la conduttrice attualmente al timone di Tonica ha rotto ilconcedendo una lunga intervista al magazine Gente, senza scendere nel dettaglio ha rivelato: “Non ero abituata a pensare solo a me, ho sempre avuto i miei, mio fratello e poi Francesco. In quest’ultimo anno ho cercato di capire chi sono da sola enon ho bisogno di nessuno.”...

Advertising

lamescolanza : Andrea Delogu si sbottona: “Così Stefano De Martino mi è stato vicino dopo la separazione - VanityFairIt : La conduttrice smentisce le insistenti voci di un flirt con il ballerino: «Sposata o single? Amante o amica? Sono s… - ParliamoDiNews : Andrea Delogu incanta in abito leopardata: `Concentratevi sulle cose fighe` #andrea #delogu #incanta #abito… - infoitcultura : Andrea Delogu spiazza tutti: 'Stefano De Martino a letto? Non è come sembra' - infoitcultura : Andrea Delogu e la smentita-sviolinata a Stefano De Martino -