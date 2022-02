Andrea Crisanti e la villa, la bomba di Burioni: "Se quei soldi li avesse vinti al Superenalotto..." (Di sabato 19 febbraio 2022) L'acquisto di una villa del '500 nel Vicentino da parte di Andrea Crisanti ha scatenato non poche polemiche. Una valanga di critiche che il microbiologo di Padova ha fatto difficoltà ad accettare. "Ci sono rimasto male", ha confidato al Corriere della Sera, spiegando che lui e sua moglie avevano iniziato le trattative per quella villa un anno e mezzo fa. Non potendo poi immaginare una reazione di questo tipo. In molti sui social si sono schierati dalla sua parte. Tra questi, per esempio, la giornalista Marianna Aprile, che su Twitter ha scritto: "Rimane addosso l'irritante convinzione che se li avesse sgraffignati, i soldi per comprarsi la villa, lo avrebbero in fondo in fondo ammirato". A ruota è seguito il commento di un "collega" di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) L'acquisto di unadel '500 nel Vicentino da parte diha scatenato non poche polemiche. Una valanga di critiche che il microbiologo di Padova ha fatto difficoltà ad accettare. "Ci sono rimasto male", ha confidato al Corriere della Sera, spiegando che lui e sua moglie avevano iniziato le trattative per quellaun anno e mezzo fa. Non potendo poi immaginare una reazione di questo tipo. In molti sui social si sono schierati dalla sua parte. Tra questi, per esempio, la giornalista Marianna Aprile, che su Twitter ha scritto: "Rimane addosso l'irritante convinzione che se lisgraffignati, iper comprarsi la, lo avrebbero in fondo in fondo ammirato". A ruota è seguito il commento di un "collega" di ...

