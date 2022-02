Andrea Crisanti chiarisce i dettagli sull’acquisto della villa storica (Di sabato 19 febbraio 2022) in una intervista al Corriere della Sera La notizia dell’acquisto di una villa storica del ‘600 da parte del prof. Andrea Crisanti ha fatto molto scalpore, soprattutto per il presunto costo d’acquisto. Si parlava, infatti, di quasi due milioni di euro, ma in una intervista al Corriere della Sera, Crisanti ha smentito: “E non ritengo di doverne rendere conto a nessuno. Ma voglio dire due cose. La prima: non costa due milioni. La seconda: ho fatto un mutuo, neppure troppo leggero. Quanto alle dimensioni, è una dimora – va meglio se la chiamiamo così? – progettata per ospitare familiari, parenti e amici, e stare insieme. Ho una certa età, è normale pensare a cose come questa“. Leggi anche: Crisanti COMPRA UNA villa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022) in una intervista al CorriereSera La notizia dell’acquisto di unadel ‘600 da parte del prof.ha fatto molto scalpore, soprattutto per il presunto costo d’acquisto. Si parlava, infatti, di quasi due milioni di euro, ma in una intervista al CorriereSera,ha smentito: “E non ritengo di doverne rendere conto a nessuno. Ma voglio dire due cose. La prima: non costa due milioni. La seconda: ho fatto un mutuo, neppure troppo leggero. Quanto alle dimensioni, è una dimora – va meglio se la chiamiamo così? – progettata per ospitare familiari, parenti e amici, e stare insieme. Ho una certa età, è normale pensare a cose come questa“. Leggi anche:COMPRA UNA...

Advertising

fattoquotidiano : Andrea Crisanti acquista una villa del ‘600: “Pagata 2 milioni? Non è vero. E il Covid non c’entra, è frutto dei ri… - infoitinterno : Andrea Crisanti compra la villa palladiana a Vicenza: le foto, dove è la casa, quanto è costata, come è stata - VerdeGiuseppe4 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Via… - Mulan71868503 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Via… - anto_galli4 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Via… -