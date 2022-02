Andrea Belotti | ultimo canto del Gallo nel derby di Torino prima dell’addio?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo spicchio dell’Allianz Stadium riservato ai tifosi granata è esploso due volte: al gol died al triplice fischio finale. Perché fermare la Juventus, e non batterla per forza, per ilè sempre una grande soddisfazione. La squadra di Ivan Juric è andata sotto in virtù dell’imperioso stacco di Matthijs de Ligt che, nel primo tempo, aveva momentaneamente portato avanti la Vecchia Signora. I bianconeri, però, non hanno trovato la forza necessaria per uccidere la partita ed i rivali cittadini, progressivamente, sono usciti fuori giocando un primo tempo solido ed una ripresa estremamente convincente. La rete del pareggio, del punticino portato a casa al cospetto dell’eterna favorita di questa sfida, è stata griffata dalla bella girata in area di rigore di, il capitano di ...