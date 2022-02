Amici 21, cantante a rischio e nuova gara di ballo: anticipazioni tv di domenica 20 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) Sale l’attesa per il via al serale di Amici di Maria De Filippi e, intanto, si avvicina la nuova puntata domenicale dello show del 20 febbraio 2022, che si preannuncia ghiotta di novità. Le ultime anticipazioni tv, infatti, rivelano che al nuovo appuntamento del talent si assisterà alla consuetudinaria gara di cover giudicata da Elodie, ma non solo. Almeno un cantante è a rischio, dal momento che è finito ultimo in classifica alla nuova gara di canto settimanale, e tra i ballerini è indetta una nuova gara, per l’ammissione al serale. Tra le altre novità, LDA si conferma il primo della classe con il suo record imbattuto. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 febbraio 2022) Sale l’attesa per il via al serale didi Maria De Filippi e, intanto, si avvicina lapuntatale dello show del 202022, che si preannuncia ghiotta di novità. Le ultimetv, infatti, rivelano che al nuovo appuntamento del talent si assisterà alla consuetudinariadi cover giudicata da Elodie, ma non solo. Almeno unè a, dal momento che è finito ultimo in classifica alladi canto settimanale, e tra i ballerini è indetta una, per l’ammissione al serale. Tra le altre novità, LDA si conferma il primo della classe con il suo record imbattuto. ...

famigliasimpson : @Aladino_Rm @GiusCandela Speriamo Amici riesca almeno ad avvicinarsi in media al Cantante. ?? - flamikaelson : @giuxmatti ma il vincitore di amici 21 sarà sicuramente un cantante , o sissi o alex - SorrisoVittorio : RT @Claudio89361433: #ilparadisodellesignore complimenti al paradiso e al suo grande successo ieri ha fatto più share del cantante maschera… - Claudio89361433 : #ilparadisodellesignore complimenti al paradiso e al suo grande successo ieri ha fatto più share del cantante masch… - L0U15T0M : divertente come io porti per il culo ogni cantante, attore o personaggio che mi stia a cuore, li vero come migliori amici -