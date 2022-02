Advertising

tuttopuntotv : Amici 21, anticipazioni puntata di domenica 20 Febbraio: una maglia del serale #amici21 #amicispoiler… - blogtivvu : Amici 21 spoiler, anticipazioni registrazione: un nuovo allievo passa al Serale #amicispoiler #amici21 - ParliamoDiNews : Anticipazioni Amici 21, nuova allieva al Serale e due sorprese #anticipazioni #amici #nuova #allieva #serale… - zazoomblog : Anticipazioni Amici 21 nuova allieva al Serale e due sorprese - #Anticipazioni #Amici #nuova #allieva - ParliamoDiNews : AMICI 21/ Anticipazioni registrazione puntata 20 febbraio: Serena vicina al serale #amici #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

21,e spoiler: la puntata del 20 febbraio 2022 Ospiti della nuova puntata di21 saranno Elodie , che avrà il compito di giudicare la gara delle cover, ma anche il maestro ...Grazie addel 20 febbraio 2022 scopriamo che anche per il ballo ci sono state gare. A giudicarle Garrison, Francesca Bernabini, Froz e Caterina Arzenton. Per volere della maestra ...Tornano le anticipazioni di Amici 21 con gli spoiler relativi alla nuova registrazione del talent show condotto da Maria De Filippi e che andrà in onda nel primo pomeriggio di domenica 20 febbraio ...Non mancheranno sorprese nel corso della puntata di Amici 21 in onda domani, 20 febbraio, su Canale 5. Le anticipazioni ci svelano infatti di un nuovo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi a causa ...