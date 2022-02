Alex e Delia Duran si accordano il Love Boat | Fan furiosi (Di sabato 19 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran si sono accordati in Love Boat e i fan del Grande Fratello Vip si sono scatenati contro la coppia Pace fatta tra marito e moglie. Alex sembra pian piano aver riconquistato il cuore di Delia, che scettica sta comunque ritrovando l’amore nei confronti del marito, che si era “innamorato” di Soleil Sorge dentro la casa di Cinecittà. Adesso, proprio con lo scopo di riconquistare la moglie, Alex lunedì scorso, è rientrato in casa. Lì si sono confrontati ripetute volte e si sono chiariti. Ma c’è una cosa che non è piaciuta al pubblico del Gf Vip. Ecco cosa è successo. Alex Belli e Delia Duran in stiva si sono scambiati delle parole che hanno fatto infuriare i fan, che si sono sentiti ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022)Belli esi sono accordati ine i fan del Grande Fratello Vip si sono scatenati contro la coppia Pace fatta tra marito e moglie.sembra pian piano aver riconquistato il cuore di, che scettica sta comunque ritrovando l’amore nei confronti del marito, che si era “innamorato” di Soleil Sorge dentro la casa di Cinecittà. Adesso, proprio con lo scopo di riconquistare la moglie,lunedì scorso, è rientrato in casa. Lì si sono confrontati ripetute volte e si sono chiariti. Ma c’è una cosa che non è piaciuta al pubblico del Gf Vip. Ecco cosa è successo.Belli ein stiva si sono scambiati delle parole che hanno fatto infuriare i fan, che si sono sentiti ...

Advertising

GrandeFratello : Alex questa sera varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa ?? Riuscirà… - GrandeFratello : Una stretta di mano, un abbraccio, delle risate... è così che Alex ritorna nella Casa. Come la prenderà Delia?… - Fede_chan86 : Alex a Delia: 'tu hai prestato il fianco a che tutti ti perculassero qua dentro. Con me non lo fanno'. No, infatti… - FloFloranis00 : questa roba qui tra Alex e Delia e' la roba preparata ieri in stiva? #gfvip - ClaudiaMarchio9 : RT @RosyOrlandoQ: #gfvip Soleil a Katia : 'Ieri è stato punito Alessandro... Però Delia che ha dato uno schiaffo ad Alex non è stata punit… -