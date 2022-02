Alex Belli, retromarcia clamorosa con Delia Duran al GF Vip: “Cambio le regole” (Di sabato 19 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran insieme al GF Vip 6. La modella venezuelana aveva chiuso, ma da quando il marito l’ha raggiunta nella Casa il loro rapporto sembra essere di nuovo tutto rose e fiori, anche se non sono mancati discussioni e alti e bassi in questi giorni. Entrambi hanno sempre professato “amore libero”, raccontando anche di condividere la camera da letto con altre donne.Delia Duran ha anche raccontato un retroscena su uno degli ultimi compleanni del suo Alex Belli. “Il giorno del suo compleanno gli ho portato anche una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)insieme al GF Vip 6. La modella venezuelana aveva chiuso, ma da quando il marito l’ha raggiunta nella Casa il loro rapporto sembra essere di nuovo tutto rose e fiori, anche se non sono mancati discussioni e alti e bassi in questi giorni. Entrambi hanno sempre professato “amore libero”, raccontando anche di condividere la camera da letto con altre donne.ha anche raccontato un retroscena su uno degli ultimi compleanni del suo. “Il giorno del suo compleanno gli ho portato anche una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - SDevinu : Alex che nella notte tarda, quasi prima mattina dopo aver fatto un casino immondo per cercare di svegliare Soleil… - ChillyPeppi : @Soleilandia Seanfate l'areo così date troppa importanza ad Alex Belli! Invece la protagonista deve essere Sole e s… - saraa_lllops : RT @viadiqua1: Basciano a Baru su Alex Belli: “oggi quando ci parlavo ci facevo anche dei discorsi però poi mi diceva: capisci man.” IL DON… - nancy27453615 : RT @dorisimply: @GrandeFratello Io salvo Nathaly !!! Donna di carattere che non teme il giudizio di nessuno......Alex Belli la sta mettendo… -