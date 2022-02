Alex Belli e Delia Duran, l’accordo in Love Boat fa infuriare il web (Di sabato 19 febbraio 2022) l’accordo tra Alex Belli e Delia Duran Dopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran sembrano essersi molto avvicinati e messo da parte le incomprensioni e problemi che hanno fatto vacillare spesso la loro relazione. Nelle scorse ore l’attore e la modella si sono ritrovati a chiacchierare il Love L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 19 febbraio 2022)traDopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip,sembrano essersi molto avvicinati e messo da parte le incomprensioni e problemi che hanno fatto vacillare spesso la loro relazione. Nelle scorse ore l’attore e la modella si sono ritrovati a chiacchierare ilL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - Rosanna39019622 : Alex Belli #GFVIP - Novella_2000 : Alex e Delia fanno un accordo in Love Boat, il web è una furia: “Che presa per il c***” (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : Lo staff di Soleil Sorge lancia una frecciatina e tutto l’arco ad Alex Belli #gfvip - CriticonaReale : L'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza. Alex Belli anche dopo 40 secondi. (È un modo di dire, nessun pesce… -