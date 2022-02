Al via martedì il cantiere per la riqualificazione di piazza Matteotti: ecco come cambia la viabilità (Di sabato 19 febbraio 2022) Nelle intenzioni dell’Amministrazione, c’è la realizzazione di una piazza Matteotti più verde, con alberi a sostituire i posti auto, con la pietra a sostituire l’asfalto e una nuova organizzazione della mobilità che «allunga» via XX Settembre fino all’incrocio con viale Roma. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 febbraio 2022) Nelle intenzioni dell’Amministrazione, c’è la realizzazione di unapiù verde, con alberi a sostituire i posti auto, con la pietra a sostituire l’asfalto e una nuova organizzazione della mobilità che «allunga» via XX Settembre fino all’incrocio con viale Roma.

