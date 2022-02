Aifa: "Sì alla quarta dose del vaccino". Quando e a chi verrà somministrata: l'efficacia fin qui (Di sabato 19 febbraio 2022) Via libera dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla quarta dose del vaccino anti - Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. La Cts di Aifa si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Via libera dCommissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (delanti - Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. La Cts disi è ...

