Aids, prima donna al mondo curata con trapianto di cellule del cordone ombelicale (Di sabato 19 febbraio 2022) Aids : una donna statunitense è guarita dall' infezione di Hiv grazie ad un trapianto di cellule del cordone ombelicale . E' la prima volta al mondo che si ottiene questo risultato in una donna, e la ...

