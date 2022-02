Agricoltura, nasce il Comitato promotore della carota Igp di Maccarese (Di sabato 19 febbraio 2022) “È stato presentato ieri 18 febbraio 2022, in commissione Attività Produttive, il Comitato promotore per la carota Igp di Maccarese” lo dichiara il presidente della Commissione Fabio Zorzi. “La coltura coinvolge oltre 1000 ettari di superficie agricola, – ha affermato Zorzi – con un prodotto di altissima qualità e fortemente identificativo del territorio di Maccarese”. Presenti alla seduta, oltre al sindaco Montino e al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il presidente e il vicepresidente del Comitato promotore, l’ad della Maccarese SpA, Claudio Destro, ed Emanuele Salvalaio dell’azienda agricola Salvalaio che hanno spiegato l’importanza di portare avanti l’iter per ottenere il riconoscimento Igp. “Un riconoscimento ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022) “È stato presentato ieri 18 febbraio 2022, in commissione Attività Produttive, ilper laIgp di” lo dichiara il presidenteCommissione Fabio Zorzi. “La coltura coinvolge oltre 1000 ettari di superficie agricola, – ha affermato Zorzi – con un prodotto di altissima qualità e fortemente identificativo del territorio di”. Presenti alla seduta, oltre al sindaco Montino e al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il presidente e il vicepresidente del, l’adSpA, Claudio Destro, ed Emanuele Salvalaio dell’azienda agricola Salvalaio che hanno spiegato l’importanza di portare avanti l’iter per ottenere il riconoscimento Igp. “Un riconoscimento ...

