Affari tuoi formato famiglia: su Rai1 Amadeus conduce la prima puntata del rinnovato show (Di sabato 19 febbraio 2022) Archiviata la gloriosa parentesi del Festival di Sanremo, Amadeus è pronto a tuffarsi in una nuova avventura all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Il conduttore è pronto ad andare in onda su Rai1 con la nuova versione dell’apprezzatissimo Affari tuoi che per l’occasione diventa formato famiglia. Nella prima serata di sabato 19 febbraio 2022 prende il via la trasmissione dei famosissimi pacchi con una buona dose di novità e tanti celebri ospiti. La puntata sarà divisa in due parti in cui, se nella prima ci sarà una famiglia comune, nella seconda parte ci saranno invece i Vip con la loro famiglia a battagliare per andare alla conquista del montepremi massimo da 300mila ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Archiviata la gloriosa parentesi del Festival di Sanremo,è pronto a tuffarsi in una nuova avventura all’insegna del divertimento per tutta la. Il conduttore è pronto ad andare in onda sucon la nuova versione dell’apprezzatissimoche per l’occasione diventa. Nellaserata di sabato 19 febbraio 2022 prende il via la trasmissione dei famosissimi pacchi con una buona dose di novità e tanti celebri ospiti. Lasarà divisa in due parti in cui, se nellaci sarà unacomune, nella seconda parte ci saranno invece i Vip con la loroa battagliare per andare alla conquista del montepremi massimo da 300mila ...

Advertising

ciccavale1 : Maniglia fatti gli affari tuoi #jeru - zazoomblog : Affari tuoi Formato Famiglia stasera in tv 19 febbraio: ospiti e anticipazioni - #Affari #Formato #Famiglia… - fvnzioniamo : sec me il completo arancione di mirko era per una delle puntate di affari tuoi ama deve per forza richiamarlo da qu… - sircertaldismo : Oggi torna Affari Tuoi gasato - zazoomblog : Affari Tuoi Formato famiglia stasera prima puntata con Amadeus: quando inizia? Orario come funziona moglie ospiti q… -