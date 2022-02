AFFARI TUOI FORMATO FAMIGLIA | LINO BANFI INAUGURA IL RITORNO DEL GIOCO DEI PACCHI

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 19 febbraio 2022) Da sabato 19 febbraio, torna in onda, in prime time, con sei appuntamenti speciali, uno dei programmi più amati di Rai1, “”, con una versione totalmente inedita dal titolo “”, e per la prima volta alla conduzione del celebredeici sarà Amadeus. Protagonisti del game show saranno i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste in ognuna delle puntate di prima serata. Ogni puntata, infatti, si dividerà in due partite, che vedranno entrambe la partecipazione di Giovanna Civitillo. Nella prima a giocare sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, che saranno impegnati ad aprire i. Nel corso della seconda partita, il meccanismo sarà lo ...