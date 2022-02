Achille Lauro vince “Una voce per San Marino” e va all’Eurovision Song Contest (Di domenica 20 febbraio 2022) SAN Marino – Achille Lauro con “Stripper” ha vinto la prima edizione di “Una voce per San Marino” e, in virtù di questo risultato, andrà a rappresentare il Titano all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino nel prossimo mese di maggio. L’artista si è aggiudicato anche il Premio Radio e Tv. Al secondo posto Burak Yeter con Alessandro Coli. Terzo Aaron Sibley. Da segnalare anche il 4° posto di Ivana Spagna. Premio della Critica a Mate con “Dna”. La manifestazione, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, si è tenuta nel Teatro Nuovo di Dogana e ha visto come super ospite Al Bano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) SANcon “Stripper” ha vinto la prima edizione di “Unaper San” e, in virtù di questo risultato, andrà a rappresentare il Titano2022 in programma a Torino nel prossimo mese di maggio. L’artista si è aggiudicato anche il Premio Radio e Tv. Al secondo posto Burak Yeter con Alessandro Coli. Terzo Aaron Sibley. Da segnalare anche il 4° posto di Ivana Spagna. Premio della Critica a Mate con “Dna”. La manifestazione, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, si è tenuta nel Teatro Nuovo di Dogana e ha visto come super ospite Al Bano. L'articolo L'Opinionista.

