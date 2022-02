AC/DC, la morte di Bon Scott | Memories (Di sabato 19 febbraio 2022) La storia della morte di Bon Scott è anche quella della resilienza di una band. Loro, gli AC/DC, hanno da poco sfornato Highway To Hell per conquistarsi un posto d’onore nell’olimpo del rock. Bon Scott è un frontman eccezionale, di lui dicono che sia in grado di trasformare in palcoscenico qualsiasi luogo calchi con i suoi piedi, soprattutto un pub. Ecco, un pub. Bon Scott ha il brutto vizio di bere, con la triste fama – molto più simile a una leggenda metropolitana – di essere arrivato a scolarsi una bottiglia di dopobarba in assenza di alcol. Il 18 febbraio 1980 Bon è talmente annoiato che arriva a telefonare a Silver Smith, la sua ex, per chiederle di uscire. Silver rifiuta, e rifiuta anche l’invito di Alistair Kinnear, che indirizza – appunto – all’attenzione di Bon per aiutarlo a vincere la noia. I due escono ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) La storia delladi Bonè anche quella della resilienza di una band. Loro, gli AC/DC, hanno da poco sfornato Highway To Hell per conquistarsi un posto d’onore nell’olimpo del rock. Bonè un frontman eccezionale, di lui dicono che sia in grado di trasformare in palcoscenico qualsiasi luogo calchi con i suoi piedi, soprattutto un pub. Ecco, un pub. Bonha il brutto vizio di bere, con la triste fama – molto più simile a una leggenda metropolitana – di essere arrivato a scolarsi una bottiglia di dopobarba in assenza di alcol. Il 18 febbraio 1980 Bon è talmente annoiato che arriva a telefonare a Silver Smith, la sua ex, per chiederle di uscire. Silver rifiuta, e rifiuta anche l’invito di Alistair Kinnear, che indirizza – appunto – all’attenzione di Bon per aiutarlo a vincere la noia. I due escono ...

Advertising

gironzolar : RT @pilloledirock: Il 19 febbraio 1980 Il cantante degli AC/DC, Bon Scott, veniva dichiarato morto a soli 33 anni, all'arrivo in un ospeda… - thorilvikingo69 : RT @pilloledirock: Il 19 febbraio 1980 Il cantante degli AC/DC, Bon Scott, veniva dichiarato morto a soli 33 anni, all'arrivo in un ospeda… - gianpi36590925 : RT @pilloledirock: Il 19 febbraio 1980 Il cantante degli AC/DC, Bon Scott, veniva dichiarato morto a soli 33 anni, all'arrivo in un ospeda… - LorenzoManfro : RT @pilloledirock: Il 19 febbraio 1980 Il cantante degli AC/DC, Bon Scott, veniva dichiarato morto a soli 33 anni, all'arrivo in un ospeda… - pilloledirock : Il 19 febbraio 1980 Il cantante degli AC/DC, Bon Scott, veniva dichiarato morto a soli 33 anni, all'arrivo in un o… -