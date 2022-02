A Molinara | Baselice e San Marco dei Cavoti nuovi responsabili di Fratelli d’Italia Sannio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue con il Fortore l’ampliamento e il radicamento dinella provincia di Benevento. Il Coordinamento provinciale di FdIha annunciato la nomina di trepolitici per i comuni di appartenenza: si tratta di Pasquale Baldino, vicesindaco di, Andrea Cormano, consigliere comunale die Alessandro Tremonti per Sandei. Domenico Matera, Coordinatore provinciale di FdI, nel conferire le nomine, sottolinea: “Sono soddisfatto delle adesioni che stiamo riscontrando in tutto il, segno di un partito attrattivo e che sta lavorando bene sul territorio, nonostante le difficoltà che la pandemia ci ha portato in questi ultimi ...